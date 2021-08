Im Rahmen eines Festaktes wurde am Sonntag in der Gemeinde Weiden das neue Einsatz- und Rettungsboot der Freiwilligen Feuerwehr offiziell seiner Bestimmung übergeben.

WEIDEN. Aufgrund der Covid-Maßnahmen konnte das bereits 2020 ausgelieferte Boot erst jetzt gesegnet werden.

Umfangreiche Einsatzbereiche

Die Weihe fand in der Strandbar Weiden am See statt, anwesend waren ca. 120 Gäste, darunter auch Landesrätin Daniela Winkler und ÖVP-Klubobmann Markus Ulram.

Aufgrund von Corona fand die Weihe erst am Sonntag statt.

Das neue Boot ist mit neuester Technik wie Wärmebildkamera, Seiten- und Bodenscan sowie mit einem Radar ausgestattet und entspricht damit allen Anforderungen für den Feuerwehrdienst am Neusiedler See. Es ist vorwiegend auf die Personenrettung, die Suche vermisster Personen und Brandbekämpfung ausgerichtet.

Das Land Burgenland unterstützte den Ankauf des Bootes mit 125.000 Euro.

„Besonders die letzten Tage und Wochen mit den vielen Katastropheneinsätzen haben wieder gezeigt, wie wichtig die Arbeit der Feuerwehren für die Menschen ist. Sie garantieren Einsatzbereitschaft rund um die Uhr und das unentgeltlich. Um den heutigen Anforderungen gerecht zu werden, brauchen die Wehren auch ein entsprechendes, zeitgemäßes Rüstzeug. Mit dem neuen Boot sind die Kameradinnen und Kameraden in Weiden gut ausgerüstet, um auch auf dem Wasser größtmögliche Sicherheit der Bevölkerung und Gäste zu sorgen. Ich wünsche dem Wasserdienst der Feuerwehr Weiden bei ihren Aufgaben gutes Gelingen und dass sie wieder gesund von den Einsätzen nach Hause kommen“, sagt Winkler, die den Stellenwert der Feuerwehren hervorhob.

Bürgermeister Wilhelm Schwartz, Ulram, Kommandant OBI Roman Wachtler, Kommandant-Stv. LM Marco Wandler, Vizebürgermeister Christian Wandler und Gemeinderat Gerhard Achs.

