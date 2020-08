Betrachtet man die Entwicklung des Ortes der vor nicht langer Zeit gerade mal 800 Einwohner hatte. Nun sind es beinahe 5000 und so reiht sich ein Wohblock an den anderen, ein Haus an das andere, eine Villa an die andere. Offenbar sind so manche reich geworden mit dem Weinbau, haben rausgeholt aus dem Boden was möglich war ohne groß Rücksicht auf eine nachhaltige, gesunde Natur zu legen. Der Profit hat nicht viele Väter er endet mit dem was man ausgelaugt nennt, verbrannte Erde. Nieman neidet ihnen was den Strebern, nur sollten sie auch an ihre Kinder denken, an die Gesundheit, an das Wohlbefinden des Kunden, an Mensch und Natur. Betrachtet man die Ufer am See so wünscht sich so mancher ein Schwimmbad mit sauberen Wasser und was zu einem Freibad dazu gehört.