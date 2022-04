Von den "Ratschenkindern" bis zu besonderen Speisen gibt es zahlreiche Brauchtümer rund um Ostern im Burgenland.

Traditionen rund ums Osterfest

Bereits den Beginn der Fastenzeit, den Aschermittwoch, begehen viele Christen mit einem Kirchenbesuch um sich das traditionelle Aschenkreuz auf die Stirn zeichnen zu lassen. Die Karwoche ist durch eine Vielzahl weiterer Bräuche geprägt. Am Palmsonntag gibt es viele Umzüge mit Palmbuschen, welche als Symbol für das Leben stehen. Sie sollen Segen für Haus und Flur bringen und vor Unwettern und Hagelschlag schützen. Von Gründonnerstag bis Karsamstag ziehen die "Ratschenkinder" durch die Straßen der Gemeinden und ersetzen das Läuten der Glocken, die "nach Rom geflogen sind". Am Karfreitag gedenken die Gläubigen dem Leiden und Sterben Jesu am Kreuz und feiern dessen Auferstehung in der Osternacht. In eben dieser kommen auch die Glocken wieder zurück. Nach den berühmten 40 Tagen bilden der Ostersonntag und Ostermontag zwei der bedeutendsten Tage im christlichen Jahreskreis. Dementsprechend ist auch das Osterei. Im Christentum wurde das Ei zum Symbol für die Auferstehung Jesu Christi. Von außen wirkt es kalt und tot, doch aus seinem Inneren erwächst neues Leben. Somit stand das Ei symbolisch für das Grab in Jerusalem, aus dem Jesus Christus am Ostermorgen von den Toten auferstand.

Freude nach dem Fasten



Rund um Fastenzeit und Ostern gibt es vielerorts auch traditionelle Speisen. So kommt etwa am Gründonnerstag oft Spinat und Spiegelei auf den Tisch, während am Aschermittwoch und Karfreitag – dem strengsten Fasttag im Christentum – wenn überhaupt nur einmal am Tag leichte Kost gegessen werden soll. Letzterem folgt in der Osternacht bzw. am Ostersonntag ein ausgiebiges Menü – in den meisten Fällen wird nach den 40 Tagen des Verzichtens zu Ostern wieder Fleisch gereicht.