Am Nachmittag ging ein relativ kurzer, aber äußerst heftiger Regenschauer über Teilen des Bezirkes Neusiedl am See nieder. In Podersdorf am See sind immer noch zwei Feuerwehren im Einsatz.



PODERSDORF AM SEE. Kurz vor halb vier am Nachmittag wurden die Feuerwehren von Podersdorf und Frauenkirchen alarmiert, weil innerhalb weniger Minuten ein große Menge an Regen über Podersdorf am See niedergegangen war. Auch der bekannte Martinskeller stand unter Wasser, etliche Keller mussten ausgepumpt werden. Die beiden Feuerwehren sind mit sieben Fahrzeugen im Hilfseinsatz.