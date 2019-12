aus Neusiedl am See

Wieder einmal kam es in der Kurve zwischen Halbturn und Frauenkirchen zu einem Unfall.



HALBTURN. Ein in Richtung Frauenkirchen fahrender 28jähriger Slowake fuhr auf der L306 in einer Linkskurve bei StrKm 2,2 aus noch unbekannter Ursache auf die Gegenfahrbahn und prallte seitlich in ein von einer 26-jährigen Frau aus dem Bezirk Neusiedl/See gelenkten Personenkraftwagen. Durch die Wucht des Anpralles drehte sich das Fahrzeug der österreichischen Lenkerin um 180 Grad und kam anschließend auf einem angrenzenden Feld auf den Rädern zum Stillstand.

Fahrer eingeklemmt

Der slowakische Lenker war in seinem Fahrzeug eingeklemmt und wurde von der Feuerwehr aus dem Fahrzeug geschnitten und mit dem Notarzthubschrauber mit schweren Verletzungen in das Krankenhaus geflogen. Die österreichische Fahrzeuglenkerin wurde durch dem Anprall nur leicht verletzt und nach Erstversorgung in der Unfallambulanz in häusliche Pflege entlassen.

Zum Unfallszeitpunkt herrschte leichter Regen und die Straße war feucht. Die L 306 war in der Zeit von 11.40 Uhr bis 12.40 Uhr für den gesamten Fahrzeugverkehr gesperrt. Eine örtliche Umleitung wurde eingerichtet.