Viele Betriebe, Kommunen und auch Privatpersonen ließen auf ihren Dächern bereits Photovoltaik-Anlagen errichten.

PODERSDORF. Der Vereinsvorstand vom Haus Katharina in Podersdorf am See beschäftigt sich ebenfalls schon länger mit dem Thema.

Unabhängig von steigenden Strompreisen

Nun wurde die PV-Anlage am Altenwohn- und Pflegeheim errichtet. In der Pflegeeinrichtung wird sehr viel Energie benötigt, nicht nur für Beleuchtung, Warmwasser und Heizung, sondern auch für die Klimaanlage, die vor einigen Jahren installiert wurde und zur Qualitätssteigerung beiträgt. Mit der PV-Anlage werden rund 55.000 kWh pro Jahr erzeugt, der Eigenverbrauchsanteil liegt bei knapp 60 Prozent.



„Durch die Errichtung dieser Anlage leisten wir einen positiven Beitrag für unsere Umwelt. Jede erzeugte Kilowattstunde Sonnenstrom vermeidet Kohlendioxid. So können wir Kosten senken, schützen die Umwelt und machen uns unabhängig von steigenden Strompreisen“, so Obmann Andreas Steiner.