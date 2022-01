Skeptisch äußert sich ÖVP Vizebürgermeister Thomas Halbritter zu den heute präsentierten Plänen rund um das Hallenbad in Neusiedl am See.

NEUSIEDL. Entscheidende finanzielle Fragen seien ungeklärt, die Bevölkerung nicht eingebunden.

Viele offene Fragen

Die ÖVP Neusiedl am See sehe es grundsätzlich positiv, dass sich das Land endlich zu seiner Verantwortung für das überregionale Hallenbad bekennt. Viele offene Fragen zu Grundstück, Planung, Betreiber oder finanziellen Beiträgen zum Projekt müssen allerdings noch geklärt werden.

„Das heute präsentierte Konzept bringt mehr offene Fragen als Antworten. Das Projekt mit zig Millionen Bauvolumen soll im Herbst 2024 eröffnet werden. Aber es gibt nicht einmal einen Beschluss im Stadtrat und schon gar keine Einbindung der Bevölkerung. Die Bürgermeisterin will mit dem Konzept über ihre bisherige Untätigkeit hinwegtäuschen – auch dieses Versprechen wird sie nicht halten können“, so Halbritter.

Sanierung des Hallenbads absolute Priorität

Die Sanierung des Hallenbads habe absolute Priorität. Die Sanierung und Wiedereröffnung des Bades müsse aber von der Errichtung eines Hotels oder eines Campingplatzes entkoppelt werden.



„Seit zwei Jahren stehen die Neusiedler Schwimmerinnen und Schwimmer auf der Straße und können nicht mehr trainieren. Seit zwei Jahren können die Schulen keinen Schwimmunterricht mehr durchführen,“ ärgert sich Halbritter.

"Worten müssen Taten folgen"

„Bereits im letzten Gemeinderatswahlkampf 2017 wurde von der SPÖ ein Konzept für die Sanierung des Hallenbads präsentiert. Landeshauptmann Niessl hat damals der Stadtgemeinde eine Million Euro versprochen – passiert ist dann fünf Jahre lang nichts! Heuer stehen wieder Gemeinderatswahlen an und die SPÖ präsentiert wieder ein neues Konzept. Als ÖVP Neusiedl am See fordern wir: Den Worten müssen jetzt endlich Taten folgen! Klar ist: Unsere Stadt und ihre Bewohner dürfen durch das Projekt nicht neuerlich zum Verlierer werden,“ meint Halbritter abschließend.

25-Meter-Sportbecken, Saunalandschaft und Restaurant geplant