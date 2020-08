Seit kurzem liegt im Tourismusbüro Podersdorf ein Rätselheft, auf das durch eine interaktive Rad-Rätseltour rund um den Schatz eines alten Fischers führt. Die geheimnisvolle Figur des Fischers Wenzel begleitet die Teilnehmer bei ihren Aufgaben und klärt nach und nach die Wahrheit rund um den Schatz auf.

PODERSDORF. Podersdorf ist schon seit langem ein beliebtes Urlaubsziel für Familien. Die neue Aktion rund um die Rad-Rätseltour soll den Ort noch attraktiver vor allem für Kinder gestalten. Sieben spannende Rätsel müssen dabei gelöst werden: Neben dem Rätselheft gibt es auch Online-Inhalte, die mit jeder Lösung freigeschaltet werden können.

Rätselhefte im Tourismusbüro erhältlich

"Das gemeinsame Lösen von spannenden Aufgaben ist durchaus ein Trend, vor dem sich eine moderne Tourismusgemeinde nicht verschließen darf", ist der Geschäftsführer des Tourismusverbandes, Rene Lentsch überzeugt und vom Start der Rätsel-Rallye begeistert. Die Rätselhefte liegen gratis im Tourismusbüro auf und stehen auch online zum Download bereit.

Schatzsuche und Ermittlungen im Escape-Room

Die interaktive Schatzsuche ist heuer bereits das zweite Angebot für Rätselfans in Podersdorf. "Die Gestaltung des Heftes und die Geschichte dahinter zielt in erster Linie auf Kinder ab. Auch der Schatz, den man nach der erfolgreichen Suche findet, enthält Goodies für junge Gäste", erklärt Lentsch. So besteht auch eine klare Abgrenzung zum zweiten erfolgreichen Rätselprojekt: Die "Lakes Escape Story", ein Angebot im Stil eines Escape-Rooms in dem es über die Ermittlungen zu einem verschwundenen Surf-Star geht.