Nach 26 Jahren verabschiedet sich Silvia Rittsteuer Ende Juli von ihren langjährigen KundInnen und geht in Pension. Der Palmers-Shop am Neusiedler Hauptplatz wird bereits im August neu übernommen und weitergeführt.

NEUSIEDL AM SEE (ahg). Auch am letzten Öffnungstag ist Silvia Rittsteuer sehr geschäftig. Immer wieder kommen Kunden vorbei, die noch schnell ein Snäppchen suchen oder einfach nur reingucken, um sich zu verabschieden. Die Geschäftsfrau blickt, wie sie meint, auf eine erfüllte Tätigkeit in der Modebranche zurück. "Mit den Geschäften "Mex" für sportliche Mode und das "La Moda" für elegante, konnten wir mehrere Stilrichtungen bedienen", so Rittsteuer. Später kam man mit Rudolf Humer, mit Firma Palmers, ins Geschäft. "Stammkunden-Bindung, Clubangebote, aktuelle Modetrends und exzellenter Service", sind ihrer Meinung nach die Erfolgsgeheimnisse. Sie freut sich auf ruhigere Zeiten, die sie mit Familie und Enkelkindern verbringen wird. Und ihr Strahlen ist da durchaus überzeugend. Alles Gute!