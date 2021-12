Nach traditioneller Art und Weise – im Sinne von 100 Jahre Burgenland – haben die Schüler der 3B | Höhere Lehranstalt für Wirtschaft am Pannoneum Neusiedl am See Burgenlandkipferl für die Bewohner des Altenpflegewohnheimes „Haus St. Nikolaus“ gebacken.

NEUSIEDL. Die typisch burgenländische Weihnachtsbäckerei wurde liebevoll verpackt als weihnachtlicher Gruß an die Bewohner des Caritas Wohn- und Pflegeheims überreicht.

"Schenken, um Freude zu machen"

Aufgrund der momentan strengen Covid-19 Sicherheitsvorschriften nahm Frau Zwinger-Steiner stellvertretend für alle die Kekse entgegen.

Das Projekt brachte sowohl bei den Bäckern als auch bei den Beschenkten Freude.

Die Freude und Begeisterung der Jugendlichen war sowohl bei der Produktion als auch beim Verpacken zu erkennen. Schenken, um Freude zu machen. Freude, nicht nur für die Beschenkten – auch für die Geber. "Das ist mit diesem Projekt auf jeden Fall gelungen", waren sich Lehrer und Schüler einig.