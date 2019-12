Seichtwasser-Rafter feiern Weihnachten

aus Neusiedl am See

Bei der diesjährigen vorweihnachtlichen Herbergssuche wurden die Nickelsdorfer Seichtwasser-Rafter im Domizil Meixner, in der Neubaugasse 48, fündig. Ein altes Gemäuer mit Liebe restauriert bietet Platz für bis zu 36 Personen und hatte damit genau die richtige Größe für die Weihnachtsfeier des Rafting-Vereins, am Freitag, dem 20.12.2019. Als zweites Auswahlkriterium wurde die exzellente Küche, in welcher der Inhaber des Domizils, Gerhard Meixner, den Kochlöffel schwingt, herangezogen.

Delikate Speisen und mundende Weine begleiteten die feiernde Gesellschaft bis spät in die Nacht hinein und bei angeregter Unterhaltung verging die Zeit wie im Nu.

Einer schon zehnjährigen Tradition folgend, bedachte der Admiral seine Kameraden mit einem exklusiven Kleidungsstück und Vereinsmitglied Werner Wendelin beschenkte die Anwesenden mit selbstgemachten Leberknödeln und Original Golser Hochzeitsnudeln. Nachdem noch nicht alle Vereinsmitglieder im sicheren Hafen der Ehe angekommen sind, ist dieser Wink mit dem Zaunpfahl also nicht misszuverstehen.

