Der gebürtige Bulgare Ivelin - Ivo - Kostadinov und Lea Meszar aus Parndorf arbeiten als Tattoo-Artists im Tattoostudio "XTattoo" in Neusiedl am See.

NEUSIEDL. Wie es ihrer Branche aktuell ergeht und wie sie selbst zu ihrem Traumberuf gekommen sind, haben die beiden den RegionalMedien erzählt.

REGIONALMEDIEN: Wie wird man Tattoo-KünstlerIn?

LEA: Die Ausbildung beginnt man direkt im Studio. Man fragt bei einem Studio-Betreiber an. Mitbringen sollte man auf jeden Fall eine gewisse kreative, zeichnerische Ader. Vor Ort im Studio wird dir dann als Art "Lehrling" alles gezeigt. Danach besteht noch die Möglichkeit, den Gewerbeschein zu absolvieren und damit selbst ein Studio zu eröffnen oder im Angestellten-Verhältnis zu arbeiten.

Wie ist die aktuelle Situation für Tattoo-Studios?

IVO: Es ist gar nicht so schlimm. Die Arbeit läuft gut, wir haben viel Kundschaft.

LEA: Die Kunden zeigen auch freiwillig immer den Impfnachweis, das funktioniert einwandfrei, auch mit der Maskenpflicht. Als körpernahe Dienstleister herrscht bei Tattoo-Studios für uns Künstler und auch für die Kunden ständige Maskenpflicht. Es kamen auch nicht weniger Kunden, eher im Gegenteil. Nach dem Lockdown war sehr viel los.

Wie zeigt sich das Verbot mancher Inhaltsstoffe von Tattoo-Farben? Sind/Waren bunte Tattoos bei den Kunden in Neusiedl beliebt?

LEA: Die Vorliebe liegt definitiv bei Schwarz, die meisten Kunden fragen nach Schwarz, Weiß, Grau nach. Wir haben aber auch einige, die farbige Tattoos möchten. Die Nachfrage nach der Regelung und ihren Folgen kam auch von den Kunden selbst. Darauf können wir leider derzeit nur antworten, dass wir selbst noch auf die neuen Farben – es wurden rot, blau und gelb mit neuen Inhaltsstoffen hergestellt – warten.