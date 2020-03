aus Neusiedl am See

Durch den Erlass der Bundesregierung liegt das Veranstaltungsleben im Bezirk Neusiedl am See ebenfalls darnieder.

MÖNCHHOF. Am 13. März wäre die Premiere von Guns 'n Nuns im Gemeindezentrum in Mönchhof gewesen. "Da dort aber mehr als 100 Personen hineinpassen, müssen wir unsere Veranstaltungen im März leider absagen", so die Verantwortlichen. Ob die Aufführung nur verschoben oder für heuer ganz ausgesetzt wird, entscheidet sich heute Abend. Wir werden darüber berichten!