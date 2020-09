In Kittsee waren eine Zeit lang vier Pfaue unterwegs, jetzt haben sie eine neue Heimat gefunden.



KITTSEE. Die einen waren begeistert von den Tieren, die anderen etwas weniger. "Wir haben sie eingefangen und sie sind jetzt im Tierpark in Pamhagen untergebracht", weiß Bürgermeister Hannes Hornek. "Dort stört es niemanden, wenn sie spazieren gehen." Wer die Tiere in Kittsee also vermisst, kann sie gerne im Steppentierpark besuchen. "Ich freue mich sehr, dass sie dort so gerne genommen worden sind", so Hornek. "Und ich bin sicher, dass einige Kittseer sie besuchen fahren werden.