NEUSIEDL. In der Nacht des 14. Jänners kam es auf der B50, beim Mauth-Kreisverkehr zwischen Jois, Neusiedl und Parndorf zu einem Verkehrsunfall. Ein aus der Richtung Parndorf kommender Autolenker dürfte die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren haben. Das Auto fuhr gerade über den Kreisverkehr, hob ab, überschlug sich und blieb seitlich im Feld liegen. Der Fahrer wurde dabei aus dem Fahrzeug geschleudert. Mit Verletzungen unbestimmten Grades wurde er durch die Rettung in das Krankenhaus gebracht. Die Freiwillige Feuerwehr Neusiedl am See war mit zwölf Personen und drei Fahrzeugen im Einsatz um das verunfallte Fahrzug zu Bergen.