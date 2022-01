Am letzten Vormittag des Jahres 2021 wurde die Freiwillige Feuerwehr Neusiedl am See zu einem Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person gerufen.

NEUSIEDL. Der Unfall ereignete sich auf der A4 in Fahrtrichtung Ungarn zwischen Neusiedl am See und Gewerbepark.

Keine Verletzten

Beim Eintreffen konnte betreffend "eingeklemmter Person" Entwarnung gegeben werden.

In den Unfall waren zwei PKW verwickelt, wobei der Unfallhergang vor Ort nicht eindeutig geklärt werden konnte. Augenscheinlich gab es zum Glück keine Verletzten.

Ein PKW durchschlug im Bereich XXX-Lutz den Autobahnzaun und blieb stark beschädigt im Grünstreifen neben dem Parkplatz liegen. Der zweite PKW wurde auf der A4 am Pannenstreifen nach der Auffahrt Gewerbepark abgestellt und war noch fahrbereit.

Der stark beschädigte PKW wurde mittels Kran des SRF (Schweres Rüstfahrzeug) und der Hebetraverse auf befestigten Untergrund geschoben und für den Abschleppdienst gesichert abgestellt.

Im Einsatz standen 21 Mitglieder und fünf Fahrzeuge der FF Neusiedl am See sowie sieben Kameraden der Polizei und je eine Fahrzeugbesatzung vom Roten Kreuz und der Asfinag.