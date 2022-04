Wie heute bekannt wurde, starb die in Gattendorf vermisste und am Dienstag in der Leitha aufgefundene Frau durch Ertrinken.

GATTENDORF. Die Obduktion brachte keine Hinweise auf ein Fremdverschulden, dies bestätigte Patricia Lendzian von der Staatsanwaltschaft Eisenstadt gegenüber den RegionalMedien.

Vermisste Martina von Cobra-Tauchern tot geborgen