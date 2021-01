Das Hotel Vila Vita Pannonia in Pamhagen schaffte es unter die beliebtesten zehn Hotels im Burgenland und wurde dafür mit dem HolidayCheck Special Award 2021 ausgezeichnet.



PAMHAGEN. Mit dem HolidayCheck Special Award werden jährlich die zehn Hotels mit den besten Bewertungen jedes Bundeslandes ausgezeichnet. Das Pamhagener Hotel Vila Vita Pannonia erhielt als einziges Hotel im Bezirk Neusiedl am See diese Auszeichnung. 100 Prozent der fast 1.000 HolidayCheck Bewerter würden das Hotel weiterempfehlen. Mit einer Gesamtbewertung von 5,8 von 6 möglichen Punkten erreichte es im Burgenland den fünften Platz. In allen Bewertungskategorien (Hotel, Zimmer, Service, Lage, Gastronomie, Sport & Unterhaltung) wurde es mit über 5,5 Punkten bewertet.

2020 erhielt VILA VITA Pannonia auch eine sehr gute Bewertung vom Relax Guide. Die Pamhagener Ferienanlage erhielt dort zwei Lilien.

