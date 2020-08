Die sehr ansprechenden Weine der Thermenregion wurden beim Weinstammtisch "Im echten Leben" verkostet. Deren Stilistik wird oft mit jenen großen Weinen des Burgunds verglichen.

NEUSIEDL AM SEE (ahg). Für Weinfreunde ist der Weinstammtisch eine hervorragende Möglichkeit über den Tellerrand in ein komplexes Anbaugebiet zu blicken. Die Thermenregion erstreckt sich vom Stadtrand Wiens, bis zum Anninger und südlich von Baden. Das enorme Angebot dieser Weinbauregion hat eine Bandbreite vom spritzigen Alltagswein bis zur mächtigen Sortenvielfalt der Burgunderweine. Gelebte Heurigenkultur, das Thermenangebot, gemütliche Wanderwege und ein perfektes Radwegenetz machen diese Region zu einem heißen Ausflugstipp.

"Zu den Wein-Besonderheiten zählen die autochthonen Rebsorten wie Zierfandler und Rotgipfler bei den Weißweinen", so Hausherr Franz Kast. Bei den Rotweinen sind es die "Wein-Diven" wie St. Laurent und Pinot Noir.

Zur Verkostung gelangten Weine der Weingüter Johanneshof Reinisch, Schneider, Familie Auer, Landauer-Gisperg (alle Tattendorf), Alphart und Stadlmann (beide Traiskirchen) sowie Johann Gisperg (Teesdorf). Weinkenner attestierten der Weinprobe vom Rotgipfler Bockfusz 2018 vom Weingut Landauer-Gisperg höchstes Lob. Bei den Rotweinen war es ein St. Laurent Ried Holzspur 2017 vom Johanneshof Reinisch, der besonders gefiel.

Zur Stärkung kredenzte man ein "haubenverdächtiges" Eierschwammerlgulasch mit italienischer Pasta. Franz Kast bedankte sich bei seiner "Chef-Maus" Maria Kast und dem "Zum echten Leben-Team" für dieses kulinarische und vinophile Gesamterlebnis.

