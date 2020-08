Der Vorstand der Bezirksarbeitsgemeinschaft des KOBV Neusiedl am See hat beschlossen, einer Familie, welche sich auf Grund einer schweren Erkrankung eines Familienangehörigen durch die Covid-19 Maßnahmen nun verstärkt in finanzieller Notlage befindet, mit einem finanziellen Betrag auszuhelfen. Wir wünschen der Familie alles Gute! KOBV Bezirksgruppe Neusiedl/See