Rund um Weihnachten gibt es überall regionstypische Bräuche. Ein typisches weihnachtliches Rezept in einigen Gemeinden des Bezirkes Neusiedl am See sind die „Balasn“.

BEZIRK NEUSIEDL. Diese Süßspeise ist früher in Apetlon, Illmitz und Pamhagen auf jeden Tisch gekommen.

Jeder macht die "Balasn" ein bisschen anders

„Balasn“ sind eigentlich Apfeltaschen. Der spezielle Teig wird dünn ausgewalkt, mit einem Löffel Apfel-Zimt-Fülle gefüllt und zusammengeklappt. Früher wurde das Ganze „geramftlt“, sprich kunstvoll mit den Fingern verschlossen. Heute „radelt“ man die Köstlichkeit meist mit einem Teigrad, um sie zu verschließen. Anschließend wird die Mehlspeise im Öl schwimmend herausgebacken und mit Staubzucker bestreut.

Form und exakte Zutaten variieren von Backstube zu Backstube.

Hier ein Apetloner Rezept für die Balasn, dazu sei gesagt, dass fast jede Bäckerin ihr ganz eigenes Rezept hat.

Zutaten:

25 dag Butter

8 Dotter

3/8 Liter Milch

4 EL Staubzucker

etwas Salz

4 EL Rum

Päckchen Vanillezucker

2 Messerspitzen Backpulver

etwa ein Kilo Mehl

ca. 1 Kilo Äpfel (je nach Füllmenge und Größe)

Zimt, Zucker je nach Geschmack

Zubereitung:

Die Äpfel schälen, reiben und mit Zimt und Zucker abschmecken. Für den Teig, Butter in Milch zergehen lassen. Restliche Zutaten mit Milch-Butter-Mischung vermengen und zu einem Teig kneten. Den Teig ausrollen und Kreise mit ca. 10 cm Durchmesser herausschneiden. Mit 1 bis 2 EL Apfelmasse füllen und zusammenklappen. Die Ränder zusammendrücken und damit verschließen. Die "Balasn" schwimmend in heißem Fett herausbacken und mit Staubzucker bestreuen.

So sehen die fertig gebackenen Balasn aus, mit Staubzucker bestreut bilden Sie ein weihnachtliches Dessert.

Mit dieser regionstypischen Mehlspeise wünschen euch die Bürgermeister der Gemeinden und die gesamte Redaktion der RegionalMedien Burgenland, BezirksBlätter Neusiedl, eine besinnliche Weihnachtszeit und ein erfolgreiches Jahr 2022!