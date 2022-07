Die Feuerwehren Andau und Tadten brachten Brand gemeinsam unter Kontrolle.

ANDAU. Die Feuerwehren Andau und Tadten wurden um 18:31 Uhr von der Landessicherheitszentrale zu einem Flurbrand alarmiert. "Wir waren mit drei TLF im Einsatz, die Feuerwehr Tadten als Unterstützung dabei. Auch die Betreiber halfen mit dem Einsatz von Traktoren. Insgesamt waren rund zwei Hektar an Fläche betroffen. Mittlerweile konnte Brand Aus gegeben werden", berichtet Walter Thyringer, Feuerwehrkommandant von Andau.

"Ein frisch gedroschenes Feld war in Brand geraten, die Ursache ist unbekannt. Mähdrescher oder andere Fahrzeuge waren nicht in der Nähe", so Thyringer. Bereits am Nachmittag war die FF Andau bei einem Mähdrescherbrand im Einsatz gewesen.

Mähdrescherbrand am Nachmittag rasch gelöscht