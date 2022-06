Im Heim der JVP Kittsee, fanden sich im Zuge des Ortstages zahlreiche Mitglieder und Ehrengäste ein, um die personellen und inhaltlichen Weichen der Kittseer JVP für die kommenden Jahre zu stellen.

KITTSEE. Hierbei wurde dem Orts- und Bezirksobmann Thomas Otrok erneut einstimmig das Vertrauen ausgesprochen.

Als Ehrengäste waren nicht nur der JVP-Landesobmann Sebastian Steiner und der Landtagsabgeordnete Gerald Handig geladen, sondern auch JVP-Obleute aus anderen Ortsgruppen, wie aus Pama oder Deutschkreutz.

„Ich bin unglaublich dankbar für die große Unterstützung unserer Mitglieder. Die letzten Jahre waren für uns, wie auch für viele andere Vereine und Organisationen, nicht gerade die leichtesten. Dennoch haben wir das Beste daraus gemacht und viele gemeinnützige Projekte und Veranstaltungen umgesetzt. An Ideen, Tatendrang und Zuversicht, mangelt es uns nicht. Deshalb bin ich mir sicher, dass wir auch in den kommenden Jahren gut aufgestellt sind um unsere Heimatgemeinde sinnvoll mitgestalten zu können“, so Otrok.