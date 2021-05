In der letzten Gemeinderatssitzung der Stadtgemeinde Neusiedl am See hat die SPÖ gemeinsam mit FPÖ und Grünen – wie berichtet – das neue Entlohnungsschema für Gemeindebedienstete beschlossen.

Neusiedl beschließt Besoldungsreform ab 1. Juli 2021

NEUSIEDL. Die ÖVP Neusiedl spricht sich ebenso für die Anhebung der Gehälter für untere Entlohnungsgruppen aus, stellt aber gleichzeitig auch eine höhere Honorierung für alle Mitarbeiter vor Allem auch Facharbeiter – in der Sitzung in Antrag. Dieser wurde abgelehnt.

"Zulagen und Gehaltsvorrückungen entfallen"

"Wir begrüßen die Anhebung der Gehälter für die unteren Entlohnungsgruppen, weisen allerdings darauf hin, dass mit dieser einmaligen Anhebung auch alle Zulagen und Gehaltsvorrückungen entfallen", erklärt Vizebürgermeister Thomas Halbritter.

Mögliche Zerstörung des Gesamtsystems

Durch den einseitigen Eingriff des Landeshauptmanns in das Besoldungsrecht werde das ausgewogene Gesamtsystem der Entlohnung empfindlich gestört, so Halbritter. Nur die jährlichen Lohnverhandlungen der Sozialpartner und die gemeinsamen Beschlüssen der Kollektivverträge würden ein ein gerechtes Lohnsystem für alle Arbeitnehmer garantieren. Als Gemeindevertreter sieht sich Halbritter in der Verantwortung, alle Mitarbeiter fair zu entlohnen.

Ausbildung und Facharbeit stärker honorieren

Die ÖVP Neusiedl fordere daher neben der Anhebung der Mindestlöhne mehr Wertschätzung für Ausbildung und Weiterbildung und damit eine stärkere Differenzierung des Gehaltssystems.

"Wir wollen ein System, das den Mitarbeitern Anreize bietet und Leistung und Eigeninitiative belohnt. Mit dem neuen Entlohnungsschema ist Facharbeit in der Stadtgemeinde in Zukunft pro Monat nur mehr 27,- Euro netto mehr wert als einfache Hilfsdienste. Wir sind der Meinung, dass mit dieser geringen Differenz Wissen und Verantwortung nicht angemessen honoriert werden", erklärt Halbritter.

Antrag auf gerechtes Besoldungssystem

In der Gemeinderatssitzung habe die ÖVP daher den Antrag auf Einsetzung einer Arbeitsgruppe zur Erarbeitung eines gerechten Dienstsystems mit attraktiven Besoldungsanreizen für alle Mitarbeiter der Stadtgemeinde gestellt. Leider wurde dieser Antrag nicht angenommen, so Halbritter abschließend.