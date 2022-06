Oggau./ Gols./ Der Golser Werner Achs ist 2facher Krebspatient.



2015 erkrankte er an der äußerst seltenen Castleman-Krankheit, einer so seltenen Art, dass sie noch nicht mal direkt als Krebsart international anerkannt wurde. Bei seiner Art, dem "Multizentrischen Morbus Castleman" beginnen im ganzen Körper Lymphknoten zu schwellen und entwickeln sich daraus (meist gutartige) Tumore. 2016 wurde er dagegen erfolgreich mit einer Immuntherapie behandelt und war dadurch 2017 in Remission (tumorfrei).

2018 schoss er den Doppel-Jackpot (im negativen Sinne) ab und die Castleman-Krankheit kam zurück und es gesellte sich noch ein Plasmozytom (Blutkrebs) dazu.

Abermals begannen monatliche Immuntherapien gegen die Castleman-Krankheit (bis dato bzw. wird jetzt bis zum Lebensende fortgesetzt) und Chemotherapien gegen den Blutkrebs. Die vertrug er aber sehr schlecht und es wurde auch hier nach dem 3. Zyklus auf eine Immuntherapie gewechselt. Dazu kamen 18 Bestrahlungen an der 3. Rippe rechts, wo bereits ein Lymphknoten die Rippen angegriffen hatte. Und im Juli 2019 wurde (erfolgreich) eine Stammzelltransplantation mit Eigenstammzellen durchgeführt. Wobei kurz vor dieser noch 2 Hochdosis-Chemotherapien durchgeführt werden mussten. Und danach auch nochmals 3 Immuntherapien. Seither bekommt Werner monatlich Revlimid, eine Chemo in Tablettenform als Erhaltungstherapie und natürlich weiterhin monatlich Immuntherapie gegen die Castleman-Krankheit. Und er musste 1 Jahr nach der Stammzelltransplantation noch nebenbei sämtliche Impfungenneu machen, die ein Jede/r schon als Kleinkind von Haus aus bekommt. Das sind eine ziemliche Menge. D.h. jedes Monat 2 Impfungen zusätzlich zu den Therapien. Inkl. der Nebenwirkungen (!). Soweit Mal zur sehr mühsamen Krankengeschichte.

Krebspatienten wird ja jede Menge Bewegung und Sport empfohlen und das tut auch oft sehr gut und sollte auch zu einer Genesung beitragen. Ist aber leider nicht immer so, davon kann euch Werner aus eigener Erfahrung berichten.

Werner wandert sehr gerne. Viele denken ja, er hat erst seit der Krebserkrankung zu wandern begonnen. Das ist aber ein Irrtum, bereits 2014 ist er durch eine liebe Nachbarin in Mönchhof zu seinen ersten Wanderungen gekommen.

Das hat er dann immer mehr und mehr intensiviert und war/ist auch mit seinen Freunden Walter und Martin zu/bei vielen (auch Extrem-)Wanderungen gekommen. Das führte auch zur Gründung des Ultrawanderteams Lt Gols 2017 (siehe auch Facebook).

Und dies führte auch zur Teilnahme bei den 24 h Extrem Burgenland, dass nicht nur für die 3 Jungs eine riesige Herausforderung darstellt. Ca. 4.500 Wanderer und Läufer stellen sich jährlich, seit über 10 Jahren, dieser. Auf Strecken von 30 km, 60 km, 80 km oder 120 km rund um unseren schönen Neusiedler See.

Heuer meldete sich Werner für 30 km bei den Golden Walkern an. Hört sich im Vergleich zu den anderen Strecken vielleicht wenig an, ist aber ebenso extremst schwierig und herausfordernd. Überhaupt auch als Krebspatient!

Es war wahrlich kein Spaziergang! Gut, die ersten 20 km stellten ja noch nicht wirklich ein Problem dar aber dann ging es los. Es machten sich so bei km 23, die ersten Blasen bemerkbar. Und die drückten immer mehr und mehr und das nicht nur aufs Gemüt. Und auch die neue, überraschende Streckenführung trug aus psychologischer Sicht, dass Seinige dazu bei.

Aber Werner gab nicht auf, dass wär keine Option für ihn! Auch wenn es mühsam und bereits äußerst schmerzhaft für ihn war, schleppte er sich bis zum Gemeindeamt ins Ziel. Und somit auf die Finisher-Couch, die er erledigt aber glücklich mit dem Cheforganisator Michael Oberhauser, teilte.

Und er freut sich bereits auf 2023 auf die Winter-Edition von 24 h Burgenland Extrem.