Große Projekte vor der Fertigstellung, oder am Errichten!

Eines der engagiertesten Projekte der letzten Jahre, nämlich das Scheiblhofer-Hotel "The Resort" in Andau, wird am 6. Mai eröffnet.

Neusiedl bekommt vierten Kindergarten und neue Tennishalle

Die KiGa soll noch heuer fertiggestellt und seiner Bestimmung übergeben werden.

Ebenfalls wird in diesem Jahr eine neue Tennishalle errichtet.

Auch Parndorf baut weiter

Dem starken Bevölkerungszuwachs geschuldet, muss die Parndorfer Volksschule wieder vergrößert werden.

Sechs Klassen sollen dazukommen.

Als Parndorfer sehe ich es aber als sehr skeptisch an, das nach diesem Bauvorhaben an dem Standort noch etwas dazu gebaut werden kann.

Auch die Veranstaltungshalle soll in Angriff genommen werden.

Das neue Feuerwehrhaus Zurndorf wird im Herbst dieses Jahres den "Florianis" übergeben.

Die Fertigstellung des Pflegezentrums wird noch eine Weile auf sich warten lassen, und möglicherweise im Frühjahr 2023 bezugsbereit sein.

Also wie man sieht, im Bezirk tut sich was, und das ist auch gut so!