Im Rahmen der Hosttown-Initiative mit Nasushiobara/ Japan konnten die Schülerinnen und Schüler der 4. Klassen über Weihnachtsbräuche in Österreich berichten. In den Englischstunden wurde der Austausch gut vorbereitet und am 21.12.2021 konnten die Golser Kinder mit den Schülern der Sekiya-Grundschule in Japan per Zoom sprechen. Es war interessant zu erfahren, wie Weihnachten in Japan gefeiert wird. Auch die japanischen Kinder waren von unseren Traditionen sehe beeindruckt und stellen viele Fragen.

Zum Abschluss wurde vereinbart, dass der Austausch weitergeführt wird.