"Das Geld vom Rothschild und deine Sorgen möchte ich haben " wie hat das Oma Cilli gemeint.

Wollte sie wirklich das Geld vom Rothschild, das glaube ich nicht. Sie war so bescheiden und hat sich über kleine Dinge freuen können. Hatte sie Sorgen? Sicher, aber über die hat sie nie gesprochen, immer blickte sie vorwärts und hielt gestreckt ihre helfende Hand uns entgegen. Bei uns gab es Sorgen genug, kleine und große und ich bin ihr bis zum heutigen Tag für ihre unermüdliche Hilfe dankbar. Ohne sie wäre es uns nie so gut gegangen, kulinarisch und auch in meinem Fall. Wenn ich gar nicht mehr zu trösten war und mein Geplärre ganz arg wurde (ja das gab es auch in meiner Kindheit - lach) dann rief sie mich zu sich und ich musste ihre schwarze Handtasche holen, ich gab nur mehr ein leises Schluchzen von mir als sie ihr Geldbörserl öffnete, ein paar Groschen hervorholte und schon war ich zum Greißler unterwegs. Glückselig an den paar Zuckerl lutschend kam ich heim, das Gesicht verschmiert von Zucker und Tränen, aber glücklich und Oma Cilli lächelte ebenso. Wusste sie doch am besten meine "Heulsirene" abzustellen. Hat sie mich verwöhnt? Ich denke nicht, sie hat immer das Richtige getan und deshalb ist sie in Gedanken immer bei mir.