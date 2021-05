Meine Geschichte ist schnell erzählt:

Mein Name ist "Stiefelchen". Den haben mir die "Sommerfrischler" gegeben und schon bin ich mitten drin in meiner Geschichte. Den langen Winter lebe ich hoch oben auf dem Bauernhof, mir geht es gut und ich bin zufrieden. Doch sobald es warm wird kommen die Leute aus der Stadt und da mache ich mich neugierig wie ich bin auf den Weg nach unten zum See. Die haben so komische Häuser mit großen Fenstern und Türen und offen sind die auch. Na gut dann spaziere ich einfach herein und schau mich ein wenig um. Ja da könnte es mir gefallen und da gibt es eine freundliche Frau, die gefällt mir besonders wenn sie mit den Leckerlis raschelt. Meine Lieblingsplätzchen habe ich mir auch schon ausgesucht, ein roten Stuhl und eine braune Bank und auf beiden darf ich ein Schläfchen machen. Wenn mir langweilig wird dann mache ich mich wieder auf zum Bauernhof, ein paar Mäuschen warten schon auf meine Heimkehr, die sollen sich ja nicht zu früh freuen! Doch morgen schaue ich wieder vorbei bei der freundlichen Frau, ihr Mann sitzt gerne auf einen meiner Lieblingsplätzchen. Doch heute habe ich Glück er schläft ebenfalls noch.