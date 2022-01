Ein tolles und erfolgreiches Jahr, nicht nur sportlich, sondern auch schulisch, hat die burgenländische Topsportlerin im Jiu-Jitsu, Lisa Fuhrmann aus Wallern hinter sich.

U21-Europameisterin, U21-Vizeweltmeisterin und Bronzemedaillengewinnerin bei der WM in der allgemeinen Klasse.

Und so nebenbei schaffte sie auch noch die Matura.

"Ich tendiere zu Geographie und Englisch, und möchte Lehrerin werden", so die 19-jährige Lisa.

Zur Frage, wie sie ihr Training gestaltet, antwortet sie.

"Ich trainiere unter der Woche in Wien mit der Nationalmannschaft, und am Wochenende, wenn ich nach Wallern komme, eher nur Krafttraining".

I hre Ziele für 2022?

Verteidigung des EM-Titels, und sich weiter verbessern, um auch in der allgemeinen Klasse um Titel mitkämpfen zu können.

Zu der Frage, wie es ihrer Schwester Anna geht, die ja mit Verletzungen zu kämpfen hatte.

"Anna hat jetzt eine Schulter-OP hinter ihr. Und da sie ja auch das Kreuzband gerissen hatte, wird es noch ein wenig dauern, bis sie wieder voll angreifen kann".

Wir wünschen Lisa weiterhin alles Gute und viel Glück, und mögen alle ihre Vorhaben in Erfüllung gehen.

Und ihrer Schwester Anna ein baldiges Comeback im Spitzensport.