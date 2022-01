Tina Rosner hilft den Tieren, wenn sie in Not sind, fährt zu den Futterstellen hinaus, hilft eben, wo sie nur kann.

Jetzt aber gab ihr kleines Moped-Auto "den Geist" auf, und sie wusste nicht mehr, wie es weitergehen soll.

Um so grösser dann die Überraschung, als sie an diesem Samstag ein neues Auto zur Verfügung gestellt bekam.

Initiatoren dieser großartigen Aktion waren Frau Jenny Mester, als auch die Gemeinde Nickelsdorf.

Ein herzliches Danke an alle Spenderinnen und Spender, die es ermöglicht haben, das Frau Tina Rosner auch in Zukunft armen Tieren helfen kann.