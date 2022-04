Die 3. Klasse der HAK Neusiedl am See beleuchtete das bevorstehende Osterfest einmal von einer ganz anderen Seite. Im Naturwissenschaftsunterricht stellten die Schülerinnen und Schüler Recherchen zur Herkunft unserer Eier bzw. das Halten der Hühner an und erarbeiteten die Unterschiede zwischen einer Legebatterie, der Bodenhaltung, Freilandhaltung und Biofreilandhaltung.

Wo kommen unsere Eier her?

Wie unterscheidet man Bio-Eier und Freilandeier, wie vermeidet man Bodenhaltung und Käfigeier? Was bedeutet der Code auf dem Ei? Und wie zuverlässig sind diese Angaben überhaupt? All diese Fragen wurden bearbeitet und im Anschluss bei einer fiktiven Podiumsdiskussion von den unterschiedlichen Betreibern erläutert – die Klasse musste sich am Ende der Stunde für einen erfundenen Gesetzesentwurf entscheiden.

Kreativität am Osterbaum

Am darauffolgenden Tag durften die Jugendlichen im Religions- und Naturwissenschaftsunterricht Ostereier für den Osterbaum gestalten. Dabei stellte eine Schülerin die burgenländische Tradition des Eierritzens mit Hilfe eines Gravierstiftes vor.

Achten wir auf die Herkunft

Der Wunsch der Klasse vor dem Osterfest: Entscheiden wir uns heuer ganz bewusst für regionale Eier unserer burgenländischen Ostereier-Produzenten und genießen wir das „Gelbe vom Ei“ mit gutem Gewissen.