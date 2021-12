„Die Idee dahinter war regionale Produkte in einem Geschäft zu vereinen“ so Renate Frank welche den Verein Netzwerkschmiede Mönchhof im „Schlossahaus“ Anfang 2021 ins Leben rief.



Ein Verein welcher für Kunst, Kultur und Regionales Bewusstsein steht. „Grundsätzlich möchten wir regionale Produzenten, Mikroproduzenten und Musikern eine Plattform bieten, um ihre Werke zu repräsentieren und sich selbst zu präsentieren.“ so die Obfrau. Der Sinn dahinter ist es ihnen ein Forum zu bieten, wo sie ihren Ressourcenüberschuss im Verein Netzwerkschmiede verkaufen können.

Eine weitere Besonderheit, welche den Verein ebenfalls auszeichnet, sind die Fächer, die man mieten kann um seine Produkte zu verkaufen.

Preise der Fächer:

• klein 25 €

• mittel 35 €

• groß 45 €

Sind Sie nun neugierig geworden? Dann schauen Sie doch selbst einmal vorbei.

Dieser Beitrag entstand im Rahmen eines Projektes der HLP-Oberwart.