Auf dem Transfermarkt herrscht derzeit in Parndorf (trügerische) Ruhe.

Simon Knöbel, Sportdirektor der Parndorfer: "Wir haben mit Dejan Nesovic einen Spieler geholt, der in der Abwehr, als auch im Mittelfeld einsetzbar ist.

Er wird uns mit Sicherheit im sportlichen Bereich weiterhelfen können."

In Parndorf ist man jetzt nicht unbedingt auf neue Spieler aus, da sich ja der Kader zum großen Teil nicht verändern wird, und keine größeren Abgänge zu erwarten sind.

"Aber wenn sich was ergeben sollte, dann werden wir uns damit befassen", so Knöbl.

Also abwarten, immerhin läuft ja die Übertrittszeit noch bis 07. Feber 2022.