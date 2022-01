Auffangstation für Tiere in Not

Nickelsdorf (Verein Grenzflohmarkt) in Not!!!

Meine lieben Freunde, leider gibt es durch die Maßnahmen sehr viel Schaden für Vereine, Kleinunternehmer usw.

Tina Rosner hilft Tieren in Not, jetzt ist sie selbst in Not.

Bitte meine Freunde helfen wir zusammen!

Ich hoffe auf ein Wunder!

Helft Tina, damit sie ihre laufenden Kosten für Tierarzt und Verpflegung weiterhin aufrecht halten kann.

DIE TIERE WERDEN ES EUCH DANKEN!!!

Ich danke euch, für eure Unterstützung!

Bitte teilt den Beitrag, damit Tina den Tieren weiterhin helfen kann.

Für nähere Informationen schreibt mir bitte eine Nachricht.

Lg Jenny Mester (Facebook)

Seitens der Gemeinde Nickelsdorf wurde das Spendenkonto „Nickelsdorf hilft“ bereitgestellt.

Diese Spenden werden 1:1 an dem/die begünstigte Person weitergeleitet:

Raiffeisenbank Dreiländereck Bgld-Nord

IBAN: AT64 3303 8000 0388 6157

BIC: RLBBAT2E038

Zahlungszweck: „TINA“