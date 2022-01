Habe heute in der Krone gelesen, Schlepper gaben Schüsse auf Grenzschutz ab.

Es wird Zeit, dass sich unsere Polizei und unser Heer wehren dürfen. Die setzen für unsere Sicherheit ihr Gefahren aus, die wir nicht hätten, würdsn wir jegliche Unterstützung für Flüchtlinge unterbinden, diese so wie sie kommen wieder abschieben. Wenn wer gewalttätig wird, ein Polizist sich wehrt und den Typen verletzt, wird er zur Verantwortung gezogen, beisst sich einer in die Zunge, blutet, stellt sich sterbenskrank, kommt er in unser Spital. Streiten um Impfung, Diskussionen um überhöhte Parteiförderungen, sich gegenseitig anschwärzen ist scheinbar alles was unsere Politiker noch können, egal welche Partei, nebenbei noch Herumgewurschtel mit der EU und deren teilweise sonderbaren Vorgaben und extremen Kosten, vergisst man scheinbar auf das Naheliegende.

Wir Österreicher sind die, die das System erhalten, wir sollen geschützt werden, damit das so bleibt. Für uns, unsere Kinder,.....

Unser Heer und unsere Polizei sind nur dann wirklich wichtig und gut, wenn sie uns schützen und ihr eigenes Leben verteidigen können.