Mein Frisörbesuch ist gecancelt.

Wieso bist du darüber so entsetzt, sieht dich sowieso keiner, wenn dann hast du ja deine Pudelmütze am Kopf. Wieso "gecancelt", woher hast du dieses Wort?

Im Lockdown sollen wir nur solche Wörter verwenden wie "home office, disdance learning" etc.

Wieso stehst du da am Dorfende?

Es heißt doch immer es gibt bald ein Licht am Ende des Weges.

Siehst du ein Licht?

Nein mir kommt vor als wäre ich in der Taiga, weit und breit kein Mensch, kalt und öd.

Ist ja noch früh am Morgen, außer uns ist da niemand. Komm wir gehen wieder nach Hause.