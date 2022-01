Neusiedl als Bezirksvorort ist Sitz der Ämter und Organe.

Nun scheint Parndorf auch da ein Wörtchen mitreden zu wollen.

Wirtschaftskammer (WK), als auch WIFI übersiedeln nämlich noch in diesem Jahr in die Nachbargemeinde.

Bei diesem rasanten Bauvorhaben, das in Parndorf vorherrscht, wäre es nicht auszuschließen, dass es noch andere Institutionen nach Parndorf zieht.

Also, lassen wir uns überraschen.