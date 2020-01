aus Neusiedl am See

Der Neujahrslauf in Gols und die Wanderung gehören zum Jahreswechsel dazu. Auch 2019 machten sich viele auf zu wandern oder zu laufen.

GOLS. Der Silvesterlauf und die Silvesterwanderung in Gols, veranstaltet vom Lauftreff Gols, sind Fixpunkt für Viele am 31. Dezember. So auch dieses Mal. Eine große Gruppe von rund 300 Personen wanderte um halb zwei los, um 14.00 Uhr starteten dann 111 Läufer jeder Altersklasse zum Silvesterlauf. Eine Stunde lang lief man einen Parcours am Volksfestgelände und sammelte so Kilometer. Der Tagessieger, Johannes Heindl von den Hoadläufern Frauenkirchen, stellte mit 17,188km den neuen Streckenrekord auf.

Weitere Platzierungen:

Jugend weiblich

1. Katrin Kettner 12,172km

2. Vera Schuhmann 12,164km

3. Marie Luisser 11,841km

Jugend männlich

1. Jakob Steurer 12,880km

2. Alexander Trimmel 12,636km

3. Marc Lang 12,412km

Erwachsen weiblich

1. Ivett Nagy 14,169km

2. Renate Pflamitzer 13,269km

3. Nathalie Zolkiewicz 12,984km

Erwachsen männlich

1. Johannes Heindl 17,188km

2. Christian Gartner 16,588km

3. Franz Weixelbaum 16,481km