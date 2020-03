PACHFURTH. Fell the need for speed. Unter diesem Motto wird am 4.Mai beim Supersprint Duathlon wieder gelaufen.

Am 4.Mai wird in Pachfurth beim 9.Parndorfer Speedworld Supersprint Duathlon wieder ordentlich Gas gegeben. Auch dieses Mal ist wieder der 1.Laufclub Parndorf/ Tri Team Parndorf für das Duathlon-Event verantwortlich. Teilnahmeberechtigt sind alle Kinder und Erwachsene der Jahrgänge 2014 und älter, welche die Strecke ohne fremde Hilfe absolvieren können. Sowohl die Lauf- als auch die Radstrecke sind durchgehend asphaltiert, vollkommen verkehrsfrei und auf Grund der großen Sturzräume der Rennstrecke sehr sicher. Gelaufen werden entsprechend der jeweiligen Altersklassen 1-6 Runden auf dem 500 m Rundkurs der Leihkartstrecke. Beim Radfahren werden 1-10 Runden auf der 1.100m Euro-Rennstrecke gefahren.

Gewinnspiel

Für den 9.Parndorfer Speedworld Superspringt Duathlon verlosen wir 3 Startplätze.

Parndorfer Duathlon

Infos und Anmeldung online unter www.lc-parndorf.com oder www.sporteventtiming.at.