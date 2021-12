Der Jiu Jitsu Landesverband Burgenland veranstaltete am Sonntag, den 19. Dezember, in der VS Halbturn unter strengen Corona-Maßnahmen die Burgenländischen Jiu Jitsu Landesmeisterschaften im Ne Waza- und Fighting-System.

HALBTURN. Der Landespräsident Hannes Ganster war mit den gezeigten Leistungen der Nachwuchskämpfer sehr zufrieden und hofft auf eine kontinuierliche Steigerung für die Zukunft.

Die neuen Landesmeister sind:

Ne Waza:

JC “Vila Vita Pannonia” Wallern:

Paula Nyikos (U10 -38 kg)

Emma Zsoldos (U10 -42 kg)

Romeo Horvath (U12 -50 kg)

Laura Schmidt (AK +70 kg)

JJ Shin Halbturn:

Caroline Hoffmann (U12 -40 kg)

Caroline Hoffmann (U12 -44 kg)

Chiara Bauer (U14 -44 kg)

Tony Wagner (U 8 -30 kg)

Tony Wagner (U10 -30 kg)

Florian Gangl (U12 -34 kg)

Florian Gangl (U12 -38 kg)

Tim Kummer (U16 -55 kg)

Fighting:

JJC “Vila Vita Pannonia” Wallern:

Paula Nyikos (U10 -38 kg)

Emma Zsoldos (U10 -42 kg)

Yoanna Ivanova (U12 -44 kg)

Jan Kiss (U12 -34 kg)

Romeo Horvath (U12 -50 kg)

Laura Schmidt (AK +70 kg)

JJ Shin Halbturn: