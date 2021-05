In der letzten Spielrunde ging es für die Damenmannschaft des SC Neusiedl am See ans andere Ende von Österreich.

NEUSIEDL. Das Auswärtsspiel gegen die Frauen von RW Rankweil stand am Plan. Abreise war am Samstag in der Früh. Nach der Ankunft in Vorarlberg gab es noch ein lockeres Abschlusstraining am Kunstrasen auf der [Kunsteislaufbahn] Gastra. Am Sonntag war um 11:00 Anpfiff und die Burgenländerinnen wollten die weite Heimreise nicht punktelos antreten.

Rankweil gewann 5:1

Mit einem entschlossenen Pressing begannen die Neusiedlerinnen das Spiel und konnten die Rankweilerinnen die ersten Minuten in deren Hälfte festnageln. Mit dem ersten Entlastungsangriff gelang den Heimischen aber sofort ein sehenswerter Treffer zum 1:0. Die Neusiedlerinnen blieben weiter bissig und versuchten den Ausgleich so schnell wie möglich zu landen, aber nach einem Handspiel im Strafraum, zeigte die Schiedsrichterin auf den 11-Punkt und es stand 2:0 für Rankweil. Diese Entscheidung war übrigens eine der wenigen richtigen in diesem Spiel – aber dazu später mehr. Kurz vor der Pause gelang dann auch noch das 3:0.

Damla Kirli auf der Überholspur

Foto: NSC 1919 Damen

hochgeladen von Kathrin Haider

Patricia Koch nutzte die Vorlage gekonnt

Foto: NSC 1919 Damen

hochgeladen von Kathrin Haider

Ein schönes, flottes Spiel auf Augenhöhe zeigte sich in der zweiten Halbzeit. Den Gastgeberinnen gelangen noch zwei Treffer und in Minute 75 konnten auch die Neusiedlerinnen anschreiben. Nach Vorlage von Damla Kirli traf Patricia Koch mit einem sehenswerten Weitschuss. Mehr war leider nicht drinnen.

Grenzwertiges Verhalten

Mit vielen neuen gemeinsamen Erfahrungen geht es in die nächste Runde. Eine hätte wohl aber niemand machen wollen: Die bereits angesprochene Leistung des Schiedsrichterteams war tatsächlich äußerst grenzwertig. Nicht nur, dass beinahe bei jeder relevanten Situation Linienrichter und Schiedsrichterin geteilter Meinung waren bzw. getroffene Entscheidungen wieder geändert wurden, entgleiste die Spielleiterin am Ende der Partie auch noch verbal und beschimpfte eine Neusiedlerin. Sie hatte aber den Anstand, sich wenigstens persönlich vor dem gesamten Team zu entschuldigen.

Trotz fragwürdigem Verhalten der Spielleiterin fuhren die Neusiedlerinnen positiv gestimmt nach Hause

Foto: NSC 1919 Damen

hochgeladen von Kathrin Haider

"Ihr seid anders"

Der NSC-Busfahrer Josip Simic fand sehr treffende Worte zum Team: „Ihr seid anders. Egal ob ihr gewinnt oder verliert, ihr habt auf der Heimfahrt trotzdem immer Spaß!“

"Gemeinsam können wir noch mehr erreichen!“

Erstes Match mit Publikum

So ging es zwar ohne Punkte nach Hause aus Vorarlberg, aber der Abstiegskampf bleibt weiter spannend. Die nächste Chance, den Abstand auf Altera Porta zu vergrößern, gibt es am Samstag, 29. Mai um 15:00 in Neusiedl gegen die Cartinthians. Hier sind erstmals Zuseher wieder zugelassen!