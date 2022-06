Nach langem Training und enorm viel Vorbereitung fanden von 23. bis 28. Juni schließlich die 8. Nationalen Special Olympics Sommerspiele statt.

ZURNDORF/MATTERSBURG/LACKENBACH/KOHFIDISCH. Auch Klientinnen und Klienten aus allen vier Standorten von pro mente Burgenland (Kohfidisch, Lackenbach, Mattersburg und Zurndorf) waren mit ihren Betreuerinnen und Betreuern aktiv dabei und hatten immer das Motto der Special Olympics im Kopf „Lasst mich gewinnen! Aber wenn ich nicht gewinnen kann, dann lasst es mich mutig versuchen.“

Erfolgreiche Teilnahmen

55 Olympioniken machten sich mit ihren 21 Trainerinnen und Trainern auf den Weg, um in Oberwart, Pinkafeld, Stegersbach, Parndorf und Großpetersdorf an den Special Olympics teilzunehmen. Die pro mente-Athletinnen und -Athleten bewiesen ihr Talent in den Sportarten Bowling, Boccia, Tischtennis, Fußball, Leichtathletik, Tanzen, Laufen und Schwimmen. Nach anstrengenden Tagen war es möglich, in folgenden Kategorien Medaillen mit nach Hause zu bringen.

Bowling:

1. Platz Martin Schöck (Einzel Rolli Rampe Division 2)

2. Platz Ernst Lex (Einzel Geher Division 9)

2. Platz Carmen Berger (Einzel Geher Division 10)

2. Platz Ernst Lex und Manfred Hauptmann (Doppel Geher Division 5)

Boccia:

1. Platz Florian Zacherl (Einzel Gruppe 1)

3. Platz Eveline Lichtenberger (Einzel Gruppe 6)

1. Platz Eveline Lichtenberger und Florian Zacherl (Doppel Gruppe 2)

Tischtennis:

1. Platz Josef Hamed (Einzel Gruppe 3)

3. Platz Raffael Kuber (Einzel Gruppe 2)

3. Platz Henrich Dostal (Einzel Gruppe 1)

3. Platz Karl Huber (Einzel Gruppe 6)

3. Platz Henrich Dostal und Katrin Adrian (Doppel Gruppe 1)

2. Platz Helmut Ferstl und Marcel Fabsits (Doppel Unified Gruppe 1)

3. Platz Henrich Dostal und Katrin Adrian (Doppel Unified Gruppe 1)

Fußball:

3. Platz Nicolas Berger, Otto Pelka, Manuel Reicher, Patrick Hofer, Michael Streicher, Franz Putz (Level2)

Leichtathletik:

2. Platz Kevin Lang (4.000m Unified Lauf)

2. Platz Nina Stubits (4.000m Unified Lauf)

3. Platz Benjamin Strohmayer (100m Lauf Gruppe 6)

Tanzsport:

2. Platz Hildegard Haltschuster und Julia Altenburger (Couples Division B)