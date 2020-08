Wirtschaftskammer Regionalstellenobmann Robert Frank und Regionalstellenleiter Harald Pokorny, statten der Firma Isoliertechnik STANKOVIC Ges.m.b.H. in Podersdorf am See, einen Besuch ab.

PODERSDORF AM SEE. Eine qualifizierte und professionelle Isoliertechnik ermöglicht eine wirtschaftliche und zugleich effektive Maßnahme, um die Rohrleitungssysteme störungsfrei und energiesparend zu erhalten. Die Isoliertechnik Stankovic Ges.m.b.H. überzeugt Kunden in Wien und Umgebung seit Jahren mit der Qualität ihrer Produkte. Bereits in der dritten Generation stehen die Mitarbeiter des traditionsreichen Familienbetriebes ihrer Kundschaft zur Seite.