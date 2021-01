Interview mit Petra Beidl vom AMS Neusiedl am See über die Situation am Arbeitsmarkt.



BEZIRKSBLÄTTER: Wie hat sich die Zahl der Arbeitslosen im Corona-Jahr 2020 entwickelt?

PETRA BEIDL: Schaut man zur Jahreswende zurück, fällt die Jahresbilanz 2020 ernüchternd aus. Der Zuwachs der Arbeitslosigkeit fiel im Bezirk Neusiedl deutlich aus, man liegt über dem Burgenlandschnitt (30,2 Prozent) und hat sich am Niveau des Österreichschnitts (36 Prozent) eingependelt. Insgesamt blieben durchschnittlich rund 2.005 Personen ohne Job – dass bedeutet ein Plus von 35,7 Prozent.

Welche Personengruppen sind hier besonders von der Arbeitslosigkeit betroffen?

Die Zunahme der Arbeitslosigkeit zieht sich quer durch alle Gruppen. Insgesamt waren mehr Frauen (1.020) als Männer (985) beim AMS Neusiedl/See vorgemerkt. Die gute Entwicklung der Jugendarbeitslosigkeit (15 bis unter 25 Jahre) der letzten Jahre wurde durch die Pandemie jäh unterbrochen. Die Betroffenheit war mit 48 Prozent neben der der AusländerInnen mit 60,9 Prozent am stärksten. Einen Zuwachs von 29,6 Prozent verzeichnete man auch bei der Zielgruppe der Personen ab 50 Jahre und älter.

Besonders stark von der Corona-Krise betroffene Branchen sind Tourismus, Gastgewerbe, der Dienstleistungsbereich sowie der Handel.

Foto: Othmar Kolp

hochgeladen von Othmar Kolp

In welchen Bereichen und Branchen sich die Corona-Krise besonders stark negativ aus?

Die Pandemie und die damit verbundenen Lockdowns wirkten sich besonders auf den Stellenmarkt 2020 aus. Im Bezirk konnte man lediglich einen Zugang von 2.385 offenen Stellen verzeichnen, dies entspricht einem Minus von 558 Stellen (19 Prozent) zum Vorjahr. Der durchschnittliche Bestand an offenen Stellen hat sich um 36,7 Prozent verringert, bei den offenen Lehrstellen verzeichnet man ein Minus von 28 Prozent.

Besonders stark betroffene Branchen: Tourismus, Gastgewerbe, Dienstleistungsbereich, Handel (ausgenommen der Lebensmittelbereich und teilweise auch der Produktionsbereich.

Gab es irgendwo auch positive Entwicklungen, oder hat die Pandemie in allen Bereichen wirklich nur negative Spuren hinterlassen?

Gemeldet werden und wurden Stellen in allen Branchen in deutlich verringerter Form, als zum Vorjahr. Ein "Ausreißer" nach oben war nur der Zugang an offenen Stellen für Aushilfskräfte im Handel in der Sparte Lebensmittel.

"Es ist wichtig, Arbeitslosigkeit sinnvoll zu nutzen und Weiterbildungsangebote anzunehmen. Die Krise sollte als Chance gesehen werden, speziell von Personen, die keine oder keine verwertbare Berufsausbildung haben, dieses Angebot aufzugreifen."

- AMS Geschäftsstellenleiterin Petra Beidl

Was sind Ihre Erwartungen für das neue Jahr? Werden die Arbeitslosenzahlen in den nächsten Monaten noch weiter steigen?

Ich gehe davon aus, dass die Arbeitslosigkeit im ersten Drittel 2021 weiterhin steigen wird. Hoffe jedoch, dass sich der Arbeitsmarkt, sofern sich die Corona-Zahlen verringern, langsam erholt. Abhängig wird dies natürlich auch sein, was sich im Bereich Tourismus und Gastgewerbe bewegt. Die Entwicklung des Handels (außer Lebensmittel) im Hinblick auf Reisefreiheit (Potential für Parndorf) wird natürlich auch spannend zu beobachten sein. Die Entwicklung nach Beendigung der Kurzarbeit wird eine zentrale Rolle spielen. Die regionalen Zahlen der DienstnehmerInnen, die in Kurzarbeit sind, bilden nicht die tatsächliche Betroffenheit ab, da der Bezirk Neusiedl traditionell ein starker Pendlerbezirk ist.

Wie wirksam waren die Arbeitsmarktmaßnahmen der Bundesregierung und des Landes?

Das Instrument der Kurzarbeit hat einen noch massiveren Anstieg der Arbeitslosigkeit abgefedert. Seit Beginn stellten 756 Betriebe Anträge auf Kurzarbeit. Insgesamt wurden bisher 1.493 Projekte bearbeitet. Betroffen waren und sind 9.216 DienstnehmerInnen. An die 43,3 Millionen Euro wurden im Bezirk für die Kurzarbeit reserviert – bisher wurden 50 Prozent davon bereits ausgezahlt. Auf Grund der Lockdowns seit Herbst entfallen bereits 31,5 Prozent aller bearbeiteten Projekte auf die Kurzarbeitsphase 3.

Gibt es Schulungsangebote des AMS, vor allem für jene, die durch die Pandemie ihren Arbeitsplatz verloren haben?

Im Rahmen der Corona-Joboffensive setzt man auf Höher- und Weiterqualifizierung – vor allem in Fachausbildungen. Im Bezirk Neusiedl wird der Pflegebereich forciert – es werden im Frühjahr, sofern es genügend TeilnehmerInnen gibt, eine Ausbildung zur HeimhelferIn und PflegeassistenIn stattfinden. Auch der betriebsnahen Qualifizierung von Arbeitslosen (Implacement, AQUA, Arbeitstraining, praktische Ausbildung im Betrieb) wird ein großer Stellenwert eingeräumt. Beschäftigungsprojekte werden erweitert.

Es ist wichtig, Arbeitslosigkeit sinnvoll zu nutzen und Weiterbildungsangebote anzunehmen. Die Krise sollte als Chance gesehen werden, speziell von Personen, die keine oder keine verwertbare Berufsausbildung haben, dieses Angebot aufzugreifen.