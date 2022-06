Seit 1994 arbeitet EWS Consulting an erneuerbaren Energieprojekten und Energieeffizienz, vor allem im Bereich Windenergie. Um die Präsenz im Burgenland zu stärken, wurde in Parndorf ein modernes Kompetenz- und Dienstleistungszentrum für Windenergie- und (Agri-) Photovoltaikprojekte errichtet.

PARNDORF. Es sollen Arbeitsplätze für 25 bis 30 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter geschaffen werden. Auch beim Bau des Kompetenzzentrums habe man dem Umweltschutz und der Nachhaltigkeit höchste Priorität eingeräumt. Das Gebäude wurde energieeffizient und in Niedrigstenergiebauweise errichtet.

Die gesamte Energieversorgung für Wärme, Klimatisierung, Fuhrpark und den Bürobetrieb kommt zu 100 Prozent aus erneuerbarer Energie aus Wind und Sonne. Das Gebäude ist mit einer 37 kWp PV Anlage ausgestattet, die unter anderem über E-Ladepunkte die grüne EWS-Flotte mit Treibstoff aus Sonnenergie speist. Die Fassade ist begrünt. Die PKW-Stellplätze und die Zufahrt sind nicht versiegelt, sondern wasserdurchlässig befestigt, alle übrigen Flächen wurden begrünt und mit Obstbäumen bepflanzt. Eine gute Zuganbindung für die Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter und Kunden machen das neue EWS Bürogebäude in Parndorf zu einem zukunftsweisenden Leitbetrieb im Burgenland.

„Seit mehr als 28 Jahren plant und baut unser Team aus 50 Expertinnen und Experten bereits Windparks für unsere Kunden in Österreich, Europa und Übersee. Der Großteil der errichteten Windparkleistung im Burgenland trägt bereits jetzt unsere Handschrift. Mit dem Kompetenzzentrum in Parndorf rücken wir näher an unsere langjährigen Stammkunden aus der Windenergie- und Photovoltaikbranche in Ostösterreich heran“, so die Geschäftsführer Wolfang Neuhofer und Lukas Winkler.