Am 1. Juni 2022 fand die zweite Jugendklimakonferenz im Rahmen des durch das Additionalitätsprogramm EFRE 2014 – 2020 geförderten Projektes „Burgenland: nachhaltig, klimaschonend und umweltbewusst“ statt.

FRAUENKIRCHEN/MATTERSBURG/OBERWART/PINKAFELD. Unter dem Motto „Wir gestalten Zukunft“ hatten mehr als 70 Schülerinnen und Schüler der Oberstufe aus vier burgenländischen Schulen – der HAK Frauenkirchen, der HAK Mattersburg, der HBLA Oberwart sowie der HTL Pinkafeld – die Möglichkeit, sich aktiv mit Fragen rund um Klimaschutz, Energiewende und eine nachhaltige Lebensweise auseinanderzusetzen und ihre Anregungen und Ideen an die Politik zu richten und sich gemeinsam mit Expertinnen und Experten in insgesamt acht Workshops mit nachhaltigen, klima- und zukunftsrelevanten Fragen in den Bereichen Mobilität, Energiewende, Biodiversität, Konsum, Müllvermeidung und Ortsgestaltung zu erläutern.

Zukunft der Jugendlichen

Am 27. Juni übergaben die Schülerinnen und Schüler nach einer kurzen Präsentation der erarbeiteten Vorschläge die Kernbotschaften an Landeshauptmann-Stellvertreterin Astrid Eisenkopf.

„Es ist wichtig, Jugendlichen ein Sprachrohr zu bieten und sie aktiv in die nachhaltige und zukunftsfähige Gestaltung des Burgenlandes einzubinden – darum geht es bei der Burgenländischen Jugendklimakonferenz. Wir sind jetzt die erste Generation, die den Klimawandel zu spüren bekommt, doch es werden die nächsten Generationen sein, die die Folgen des Klimawandels noch viel stärker zu spüren bekommen werden. Um den Klimawandel einzudämmen, brauchen wir die Expertise und die Mitarbeit der Jugend. Schließlich geht es um ihre Zukunft. Wir nehmen die Anliegen der Jugend sehr ernst. Sie können uns einen neuen Blick auf wichtige Zukunftsfragen bieten und unterstützen uns maßgeblich dabei, die Klimakrise zu bewältigen“, erklärte die LH-Stv.

Um den großen Herausforderungen unserer Zeit begegnen zu können, brauche es ambitionierte Zielsetzungen und entsprechende politische Rahmenbedingungen, betonte Eisenkopf:



„Im Burgenland haben wir uns daher das Ziel gesetzt, bereits bis zum Jahr 2030 klimaneutral zu sein. Die im Burgenland eingeleitete Energiewende ist ein wichtiger Baustein. Aber auch viele andere Maßnahmen, wie Ökologisierung der Landwirtschaft, der Ausbau der Radwege, um die aktive Mobilität zu fördern, oder das Steigern der Sanierungsrate im Bau.“

Breites Spektrum an Vorschlägen

HTL Pinkafeld (3BHGT (Gebäudetechnik)):

Beim Thema Energie wird der Ausbau der Energieberatung inklusive einer objektiven visualisierten Online-Beratung sowie eine dezentrale, kleinräumige, regionale und nachhaltige Energieversorgung gefordert.

Thema Raumplanung & Ortsentwicklung:

Nachhaltigkeit und positive Beispiele sollen besser vermittelt werden

nachhaltiges Bauen, Klimaschutz, Innenentwicklung etc. sollen stärker und in gesetzlichen Grundlagen verankert werden (z.B. Verwendung ökologischer Baustoffe, Reduktion der Versiegelung bei Neubauten, Vorgabe zur Nutzung von Leerständen und Baulandreserven vor Erweiterung des Siedlungsgebietes nach „außen“).

Eisenkopf mit Rebekka Reithmeier und Brian Freiberger von der Klasse 3BHGT der HTL Pinkafeld

HAK Frauenkirchen:

Lebensmittelverschwendung:

Förderung von Projekten und Organisationen zur Lebensmittelabfallvermeidung

Einführung von Vorschriften für Supermärkte, um Lebensmittelabfälle zu reduzieren; das Mindesthaltbarkeitsdatum soll kritisch hinterfragt und eventuell verlängert werden

Wirtschaft:

Produkt- und Preispolitik: Produkte aus dem Burgenland müssen leistbar sein; regionale Hersteller / Bauern sollen unterstützt, gefördert werden

Distribution & Kommunikation: Produkte aus dem Burgenland sollen verfügbar und leichter zugänglich / erreichbar gemacht werden, zum Beispiel durch Förderung von lokalen Märkten und Ankündigung bzw. Kommunikation dieser; der Direktbezug soll gestärkt, ausgebaut und unterstützt werden; Kommunikation mit jungen BurgenländerInnen über soziale Netzwerke und mit der älteren Generation über klassische Medien (Plakatierung)

Eisenkopf mit Jana Presseller von der HAK Frauenkrichen

HAK Mattersburg (1. Aufbaulehrgang und 3. HAK):

Mobilität:

Infrastruktur verbessern durch Ausbau der Geh- und Radwege in den Ortschaften, aber auch zwischen Ortschaften; Fahrradverleihe in den Ortschaften für z.B. Jugendliche, die kein Fahrrad besitzen; Geschäfte, Supermärkte, Restaurants, Cafés usw. wieder mehr in die Ortszentren verlagern; Fahrgemeinschaften fördern

Verkehrsnetz der Öffis ausbauen: bessere (häufigere) Busverbindungen zwischen den Ortschaften; häufigere Fahrzeiten von Bussen zu Stoßzeiten, wie z.B. bei ständig überfüllten SchülerInnenbussen; Stadt und Ortsbusse; Tickets für Jugendliche vergünstigen

Konsum & Kleidung:

mehr Bewusstseinsbildung und Werbung für nachhaltige Mode (inkl. Second Hand)

Vorgaben bzw. Anreize schaffen, damit Unternehmen weniger Plastik verwenden

Eisenkopf mit Sarah Abdel-Wahab (1. AUL HAK Mattersburg)

HBLA Oberwart:

Biologische Vielfalt

Erhaltung der Artenvielfalt durch geschützte Blumenwiesen, Anbringen von Vogelhäusern und Insektenhotels, eine höhere Anzahl an geschützten Grünflächen, Renaturierung von Flächen. Außerdem sollen keine weiteren Grünflächen versiegelt werden, solange es leerstehende Gebäude gibt.

klima- und umweltfreundliche Ausrichtung der Land- und Forstwirtschaft durch z.B. geeignete Förderungen, die die Vernetzungslebensräume (Hecken, Bäume, Grünstreifen …) erhalten, den Einsatz von Pestiziden verhindern und die biologische Landwirtschaft forcieren

Konsum & Mülltrennung:

Mehrwegverpackungen in Schulen verpflichtend anbieten (z.B. Refill-Automaten für Getränke) und Automaten mit Einwegverpackungen aus Schulen verbannen

Unverpackt-Länden sowie Re-use-Organisationen sollen mehr gefördert werden und zur Müllvermeidung auch in kleineren Orten zu finden sein