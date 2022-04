Am Freitag, den 1. April, wurde im „LARGO“ in Neusiedl am See groß gefeiert.

NEUSIEDL AM SEE. Bianca Hartmann feierte ihr 10-jähriges Betriebsjubiläum. Zahlreiche Gäste und Freunde der Bar – darunter auch Vertreter der Wirtschaftskammer Burgenland – gratulierten recht herzlich. Das „LARGO“ überzeugt im Zentrum von Neusiedl am See mit einem gemütlichen Gastgarten und schicker Cocktail- und Weinbar.

