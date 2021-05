NEUSIEDL. Mit "Jörgs im Winzerkeller" entsteht im ehemaligen Abendlokal "Bergwerk" in Neusiedl ein neues Gastronomie-Projekt der Gebauer KG rund um den Namensgeber Jörg Gebauer. Im Interview erzählen "Die Jörgs" – Jörg und Doris Gebauer und die Junior-Chefin Carina Hain – vom neuen Business.

Der Start letzte Woche verlief gut

BEZIRKSBLÄTTER: Was ist für den neuen Heurigen "Jörgs im Winzerkeller" geplant?

JÖRG GEBAUER: Das Jörg's soll kein typischer Heurigen werden, es soll ein Weinlokal werden. Wir werden ein breites Spektrum an österreichischen und internationalen Weinen anbieten, eine breite Auswahl an Schaumwein, Sekt und Champagner.

Werdet ihr auch Heurigen-Schmankerl anbieten?

Außerdem wird es bei uns typische Heurigen-Gerichte geben, wie zum Beispiel Kümmelbraten, Grammelschmalzbrot, aber auch Schmankerl, die nicht alltäglich sind, wie etwa einen Schweinskopf im Glas. Diese Woche gibt es Somlauer Nockerl und ein Tiramisu im Glas, das auch zu unseren italienischen Weinen passt, zum Prosecco und ähnlichem. Außerdem wird es jede Woche ein "Extrablatt" auf Facebook geben, wo die verschiedenen Speisen der Woche vorgestellt werden. Es wird auch immer Austern geben, verschiedene Meeresfrüchte und was uns aktuell so einfällt – aber alles kalt, keine warmen Speisen.

Alle Speisen sind abgestimmt auf die österreichischen und internationalen Weine, die angeboten werden

Sind auch bereits Events für den Sommer geplant?

Jetzt sind wir endlich einmal froh, dass wir endlich fertig sind mit unserem Umbau. Das hat sich eh über viele Monate hingezogen. Das ist eigentlich unser Corona-Projekt. Jetzt sind wir einfach mal froh, dass wir das mal abgeschlossen haben. Weiter haben wir noch nicht geplant.

Was meint die Junior-Chefin – du warst auch schon in der Genusswerkstatt tätig – zum neuen Business?

Ich bin auch sehr froh, dass wir jetzt soweit sind, dass es losgeht. Ich bin schon neugierig, wie viel los sein wird, was das Feedback der Leute sein wird und bin gespannt, wie es angenommen wird.

Neben traditionellen Heurigen-Speisen wartet jede Woche ein "Extrablatt" mit Eigenkreationen

Gibt es bereits Reservierungen fürs erste Wochenende?

Es gibt schon einige Reservierungen, aber wir lassen jetzt einfach mal alles auf uns zukommen.