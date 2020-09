In Kittsee wurde im Zeitraum von 1,5 Jahren ein hochmodernes Wasserwerk errichtet und jetzt in Betrieb genommen.

KITTSEE. Damit wird die Wasserversorgung für den nördlichen Bereich des Bezirkes Neusiedl am See für die nächsten Jahrzehnte abgesichert. Der WLV ist viertgrößter Wasserversorger in Österreich und durch seine gemeinnützige Ausrichtung werden sämtliche Mittel wieder in die Infrastruktur investiert.

Größtes Einzelprojekt



Das neue Wasserwerk in Kittsee ist das größte Einzelprojekt, welches in den vergangenen Jahren beim Wasserleitungsverband Nördliches Burgenland zur Bauumsetzung gelangte. Es wurde im Sommer 2020 fertiggestellt und stand bereits in der sommerlichen Hochverbrauchsphase für die Wasserversorgung zur Verfügung. Im neuen Wasserwerk werden die Wässer aus drei neu errichteten Tiefbrunnenanlagen, sowie den beiden bereits seit Jahrzehnten in Kittsee bestehenden Brunnenanlagen zusammengeführt. Die Anlagenkapazität des neuen Wasserwerks Kittsee beträgt 60 l/s. Für die Errichtung des Wasserwerks samt Tiefbehälter, den neuen Brunnenanlagen und mehrerer Zubringer-, und Anbindungsleitungen wurden insgesamt ca. 5,3 Millionen Euro investiert.

Gut abgesichert



„Wir haben hier in Kittsee ein Wasserwerk auf dem neuesten Stand der Technik in moderner Industriearchitektur an einem ‚Schaupunkt‘ errichtet. Es ist sowohl mit einer Notstromversorgung für den Fall eines ‚Blackout‘, wie auch mit einer umweltfreundlichen Photovoltaikanlage zur Deckung eines wesentlichen Teiles des Strom-Eigenbedarfs ausgerüstet“, ist der technische Leiter des WLV, DI Dr. Helmut Herlicska, stolz.

Im Zeitplan



Die Arbeiten wurden trotz der „Corona Krise“ weitgehend entsprechend dem Zeitplan errichtet, wobei auch die vorgesehenen Kosten eingehalten werden konnten. Die nachhaltige Versorgung des nördlichen Teils des Bezirks Neusiedl am See mit Trinkwasser in ausreichender Menge und guter Qualität kann somit für die nächsten Jahrzehnte gesichert werden.

Versorgungssicherheit



„Durch den Bau des neuen Wasserwerks Kittsee wird die Versorgungssicherheit im Bezirk Neusiedl am See weiter verbessert. Damit wird nachhaltige Absicherung der Wasserversorgung für unsere Kunden gewährleistet, meinen der Obmann des Wasserleitungsverbandes Nördliches Burgenland, Bgm. Ing. Gerhard Zapfl, sowie der Obmannstellvertreter Bgm. Josef Tschida unisono.